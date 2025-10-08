Un fine settimana all’insegna delle emozioni forti e dei risultati prestigiosi per l’Atletica Villa Guglielmi, impegnata su più fronti tra campionati italiani, meeting giovanili e gare su strada. Atleti di ogni età hanno dimostrato grinta, talento e passione, portando a casa prestazioni da incorniciare.

MARCO CACCIAMANI, ARGENTO E RECORD PERSONALE AI CAMPIONATI ITALIANI MASTER. Applausi a scena aperta per il capitano Marco Cacciamani, protagonista assoluto ai Campionati Italiani Master sui 5 km su strada. Con un eccezionale tempo di 17’35”, nuovo primato personale, Cacciamani ha conquistato una splendida medaglia d’argento, sfiorando l’oro per un solo secondo. Il titolo è andato al bolognese Paolo Marangoni, più giovane di quattro anni, che ha tagliato il traguardo in 17’34”. Una prestazione di altissimo livello quella del portacolori, che conferma il suo eccellente stato di forma e la capacità di competere con i migliori a livello nazionale.

MENNEA DAY: I FRATELLI CHERUBINI BRILLANO NEI 60 E 200 METRI. Altre soddisfazioni sono arrivate dal Mennea Day, dedicato alla promozione dell’atletica tra i più giovani. In evidenza i fratellini Samuele e Davide Cherubini, entrambi impegnati nelle gare dei 60 e 200 metri. Con entusiasmo, energia e il caloroso supporto dei genitori, hanno conquistato i primi posti nelle rispettive categorie, confermando il grande potenziale delle nuove leve. Una giornata di festa, sport e sorrisi, che ha visto i nostri giovanissimi atleti correre con passione sulle orme dei grandi.

CARDIORACE, GAVIOLI E IAQUINTA INOSSIDABILI SUI 12,8 KM DI ROMA. Infine, da segnalare la solida prova dei master Giuliano Gavioli e Massimo Iaquinta, protagonisti alla Cardiorace di Roma Capannelle, corsa su strada di 12 km e 800 metri. In una gara impegnativa, tra saliscendi e clima non facile, Giuliano ha chiuso in 1:04:46, seguito da Massimo in 1:10:20.

Due performance che raccontano di passione, costanza e spirito di squadra. L'essenza del movimento master, che continua a dare l’esempio a tutta la nostra comunità sportiva.

