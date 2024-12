Si sono svolti a Rieti nel rinnovato impianto del Raul Guidobaldi sabato e domenica scorsi i campionati di Società per le categorie Cadetti/e con gare di contorno con minimi di partecipazione per gli assoluti ed il recupero dei campionati regionali Individuali di prove Multiple per le categorie J/P/S con la disputa della prova di Eptathlon (7 gare), a cui hanno preso parte alcuni atleti dell'Alto Lazio. Erica Ciatti nella due giorni di gare, con prove sui 200m./800m./100Hs./Alto/Lungo/Peso/Giavellotto ha colto un significativo 2° posto assoluto e 1^ tra le Promesse con un punteggio di 3228 punti. Matteo Cianchelli si è ripresentato in pista nella prova veloce dei 400 metri dove ha corso in 51”20 e la viterbese della Studentesca Rieti Andrea Milardi Elena Vergaro si è imposta nella gara dei 100Hs con l'ottimo tempo di 14”73 considerando il vento opposto di -2.7m/s.

