Si stanno svolgendo a Pescara i campionati italiani Studenteschi di atletica leggera, manifestazione che mette di fronte le squadre vincitrici delle varie fasi regionali e i vincitori individuali delle varie specialità che fanno parte del programma gara dei giochi 2024. Anche il viterbese del Liceo Scientifico Ruffini tesserato con l'Atletica Alto Lazio Andrea Spiti sta prendendo parte all'importante manifestazione e martedì scorso superando la misura di 1,86 metri nell'alto ha ottenuto insieme ad altri 11 atleti la qualificazione alle fasi finali della gara che si è svolta giovedì. La misura ottenuta da Andrea, specialista nelle prove multiple, rappresenta anche il minimo di partecipazione per i prossimi campionati italiani della categoria Allievi, previsti a Molfetta (Bari) dal 5 al 7 luglio. Grande soddisfazione per questa importante finale a cui è atteso il viterbese, oltre naturalmente a quella dei compagni di squadra e di allenamento, quella dei due tecnici che maggiormente hanno influito sugli importanti progressi ottenuti negli ultimi periodi dall'atleta e cioè Sergio Burratti e Federica Gregori, quest'ultima segue Andrea in maniera specifica negli allenamenti di salto in alto.

©RIPRODUZIONE RISERVATA