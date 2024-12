Si sono svolti a Rieti sabato e domenica scorsi nel nuovissimo impianto del Raul Guidobaldi i campionati regionali per le categorie Juniores e Promesse con gare di contorno anche per le altre categorie e due prove di velocità per le categorie Cadetti/e. Tutti gli occhi puntati soprattutto per il test pre-olimpico di Marcell Jacobs, ma Rieti si è goduta, malgrado il grande caldo, anche la prima e la seconda giornata dei campionati regionali laziali, che hanno assegnato i titoli a Junior e Promesse.

Tutto sulla pista che tra neanche due settimane ospiterà i Tricolori Junior e Promesse con oltre 1500 atleti presenti in gara. Tanti gli spettatori richiamati dalle competizioni pre-olimpiche e dalla presenza di Jacobs e dai suoi compagni di allenamento seguiti dal tecnico Reider, che hanno corso sabato e anche domenica per far assaporare un po’ della Parigi che sarà il 3 e 4 agosto. Nutrito il gruppo dei viterbesi dell’Atletica Alto Lazio presenti alle gare che hanno ottenuto podi, titoli regionali, piazzamenti e numerosi record personali e provinciali, a conferma della grande vivacità agonistica dimostrata quest’anno dai suoi giovani, in netta crescita tecnica ed agonistica. Su tutti spicca il titolo conquistato nella categoria Promesse da Erica Ciatti nel salto con l’asta dove ottiene con 3,30 metri anche il nuovo record provinciale assoluto femminile e il minimo di partecipazione per i prossimi campionati italiani previsti a Rieti dal 26 al 28 luglio, per la gioia del suo allenatore Umberto Battistin. Titolo anche alla Juniores Sara Passamonti che vince la gara del salto in alto con la misura di 1,45 metri e si classifica 3^ nel lungo con 4,89 metri e sale due volte sul podio anche Giuseppe Guerra che con 37,40 metri si classifica 3° nella prova di lancio del disco e 3° anche nel peso con la misura di 12,4 9metrei. Bella gara di Lohajit Botticelli che si classifica al 4° posto sfiorando di poco il podio, migliorandosi nel triplo con 13,73 e collocandosi al 5° posto assoluto negli All Time provinciali della specialità. Sfiora il podio Lorenzo Ticconi nel lungo dove ottiene la 4^ posizione ed il nuovo record personale con la misura di 6,50 metri e corre i 100 metri in 11”50. 5^ posizione nell’asta per Riccardo Ticconi con la misura di 3,80 metri. Sale sul podio al 2° posto negli 800 metri Promesse Matteo Cianchelli con 1’58”34 e Claudio Giulianelli di poco sopra i 27” nei 200 metri. Tra gli Allievi in gara a Rieti in evidenza l’eclettico Andrea Spiti che si classifica al 2° posto nei 110 hs col suo nuovo record personale correndo in 15”78, e si migliora nettamente anche nel salto in lungo con la misura di 6,10 metri. Bene anche i compagni di squadra Cristian Pagnottella 11”58 nei 100 metri, Gabriele Gallu 55”68 nei 400 metri, Enrico Bossi negli 800 metri corsi in 1’59”63, Sonia Tundo e Nouman Alì negli 800 metri.

Presenti in gara alcuni Cadetti della Finass Assicurazioni Atletica Viterbo che si sono cimentati nella gara degli 80 metri con Matilde Casini brillantissima 2^ classificata nella prova femminile con 10”19 (1^ tra le nate nel 2010), Matilde Bertini 11”59 e Lorenzo Paris 11”46.

