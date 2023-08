Prenderanno il via ufficialmente oggi, ma le battaglie vere e proprie ci saranno solo la prossima settimana.

Tutto pronto per i Mondiali di L’Aia, in Olanda, primo evento fondamentale in ottica Parigi 2024, visto che ci saranno in palio i primi posti qualificanti per le Olimpiadi.

Civitavecchia sarà ampiamente rappresentata dal commissario tecnico Adriano Stella, che ci sarà dopo aver smaltito un’intossicazione alimentare, rimediata la scorsa settimana, proprio in Olanda, e da due atleti cresciuti alla Lega Navale, come Daniele Benedetti e Luca Di Tomassi.

Non ci sarà Mattia Camboni, che ha lasciato il windsurf per entrare a far parte dell’equipaggio di Luna Rossa.

La pattuglia azzurra sarà completata da Nicolò Renna, fresco vincitore degli Europei.

In Olanda ci saranno 11 posti qualificanti per le Olimpiadi.

Andranno alle prime undici nazioni che compiranno sulla classifica finale della manifestazione per quanto riguarda gli atleti.

E l’Italia vuole fare assolutamente in modo di esserci per poter avere un anno a disposizione di preparazione senza preoccupazioni.

