Dopo il primo titolo del 2024 con l’under 18, domenica scorsa è arrivata un'altra soddisfazione per la compagine Asd Pallavolo Civitavecchia. Anche se questa volta non è arrivato il titolo le ragazze dell’under 16 KG Impianti allenate da Martina Sorrentino, dopo aver battuto in semifinale per 3-2 il Volley Oriolo, hanno disputato la finale del campionato territoriale arrendendosi 0-3 alla CV Volley Academy dopo una partita che ha comunque reso onore alla pallavolo civitavecchiese. Le under 16 rossoblù sono quindi vice campioni territoriali Alto Lazio 2023/2024 alle spalle delle arancionere della CV Volley. Un risultato che rende la compagine civitavecchiese una tra le rare società sportive ad avere conquistato sul campo l’accesso alla fase regionale con 3 squadre nei due campionati under 16 e under 18; 18): l'Under 16 KG Impianti ha disputato un campionato territoriale al di sopra di tutte le aspettative e, riuscendo a raggiungere la finale disputata domenica, ha ottenuto l'accesso alla fase successiva che purtroppo non potrà disputare in virtù del regolamento che obbliga le società ad accedere alla fase finale con una sola squadra per categoria. L'Under 16 3EPC, iscritta al campionato di Eccellenza, ha disputato un ottimo campionato ed ha accesso di diritto alla fase regionale a sedici squadre. Infine l'Under 18 che ha ottenuto l'accesso alla fase regionale dopo aver conquistato il titolo territoriale, battendo in semifinale e finale le due migliori formazioni arrivate prime nei loro rispettivi gironi. Il presidente dell’Asd Pallavolo Civitavecchia Marina Pergolesi ha evidenziato i progressi e la bontà della struttura giovanile, da sempre obiettivo primario della società rossoblù: «Questo secondo posto ci onora dopo il titolo under 18 territoriale vinto contro ogni pronostico. Il secondo posto garantiva l’accesso alla finale regionale ma avendo già una nostra under 16 nella eccellenza regionale ci accontentiamo della bellissima impresa delle ragazze allenate da Martina Sorrentino. La pallavolo Civitavecchia è quindi presente nelle migliori 16 società della regione sia in ambito under 18 che in under 16. Come sempre siamo tra i migliori.

