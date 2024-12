Prosegue l’avvicinamento al prossimo campionato di serie C per la 3epc Asp Civitavecchia il cui inizio sarà il 12 ottobre.

Il girone B in cui giocheranno le rossoblu sembra essere di medio livello, tale da poter fissare come obiettivo minimo la salvezza e come obiettivo possibile un piazzamento in zona playoff; l’esito dipenderà molto dall’atteggiamento mentale con cui il gruppo di Giovanni Guidozzi saprà affrontare le sfide, con la consapevolezza di aver già disputato un campionato insieme lo scorso anno salvandosi all’ultima giornata.

Nel comunicato Fipav che ha elencato le partecipanti del girone A emerge che anche questa volta non ci sarà derby tra l’Asd Pallavolo Civitavecchia e l’Asd Civitavecchia Volley.

La società rossoblu affronterà le seguenti avversarie nel campionato 2024/2025 che saranno principalmente della provincia di Roma: Volley Terracina, Giò Volley SRL S.S.D., A.S. Roma Centro, Prometeo Monteverde A.P.D., Volley Anguillara A.S.D., A.S.D. Dea Volley 2012, Ass. Pol. Dilett. Marconi Stella, Marino Pallavolo A.S.D., A.S.D. Pallianus Volley, A.S.D. Duemila12, Pallavolo Tor Sapienza SSD ARL, ASD Olimpia Volley Sora, G.S. Quintilia U.S. Acli A.S.D.

Nel cammino che porta all’avvio dei campionati c’è la questione societaria a tenere banco in casa Asd Pallavolo Civitavecchia, con l’assemblea del prossimo lunedì che dovrà decidere se rispedire al mittente o accettare le dimissioni del presidente Marina Pergolesi. Sarà una riunione fondamentale per la più longeva società sportiva civitavecchiese in quanto si dovrà decidere la direzione per i prossimi anni: da una parte la continuità con l’attuale dirigenza capace di aver raggiunto traguardi sportivi storici come la B1 nel 2021 e i marchi oro come riconoscimento di prestigio della Federazione, oltre che all’orientamento al sociale e alla partecipazione con l’istituzione della Lazio Winter Cup giovanile fino alle collaborazioni avviate con altre realtà sportive del territorio con Tuscania Volley e Cv Volley Academy.

Prevarrà la continuità o la voglia di cambiare? La prossima settimana il verdetto.

