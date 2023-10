La lunga e storica collaborazione tra Giancarlo De Gennaro e l’Asd Pallavolo Civitavecchia proseguirà. Nonostante le dimissioni presentate dal direttore tecnico un paio di settimane fa sembravano un atto fermo e netto, sembra che sia cambiato qualcosa.

Nei giorni scorsi un incontro tra il presidente Marina Pergolesi e il dimissionario Giancarlo De Gennaro avrebbe portato ad una pacificazione con una ritrovata unità di intenti per la prosecuzione del rapporto professionale. Sul ritorno del direttore tecnico hanno avuto un ruolo probabilmente le rassicurazioni sull’assetto societario della compagine rossoblù.

Giancarlo De Gennaro, classe 1962, civitavecchiese, è stato a lungo giocatore nel ruolo ricettore/schiacciatore in serie B (che equivaleva all’attuale serie A3) con l’Asp Civitavecchia e l’Ostia prima di diventare campione d’Italia universitario nel 1985 arrivando in serie A2 con il C.U.S. Roma l’anno seguente. Da Allenatore vanta le qualifiche federali CQT e CQR raggiunte dopo tanti anni di serie B1 con un sesto posto come miglior risultato e tanti atlete e atleti che sotto la sua guida sono giunti ai vertici dei campionati di serie A1, A2 e B1.

De Gennaro è un’istituzione della pallavolo locale anche per i risultati raggiunti nella carriera da dirigente: per quattro anni consigliere regionale Fipav, da presidente dell’Asp ha portato la compagine rossoblu ad essere la prima società d’Italia per mole di attività e risultati nel 2006 e la terza scuola nazionale federale d’Italia.

L’eredità pesante di Giancarlo De Gennaro come presidente rossoblu è stata poi degnamente raccolta da Marina Pergolesi, che ha poi con intelligenza proseguito la strada vincente confermando l’Asd Pallavolo Civitavecchia tra le migliori realtà sportive nazionali.

A testimonianza della politica virtuosa degli ultimi anni guidati dal presidente Marina Pergolesi i tanti riconoscimenti ufficiali da parte della Federazione e delle altre società. Proprio domenica scorsa, al Mercure Hotel West di Roma, ha avuto luogo l’Assemblea delle Società nel corso della quale la Fipav Lazio ha premiato tutti coloro che si sono distinti per l’attività pallavolistica svolta nel corso della stagione scorsa.

L’evento ha visto protagonista l’Asd Pallavolo Civitavecchia a cui è stata conferita nuovamente, dopo il riconoscimento nel 2018, il marchio oro 2022/2024 femminile e maschile; inoltre è stata riconosciuta alla società civitavecchiese la disponibilità nella collaborazione con il CQR Lazio. Premiata anche la giovane rossoblù Sofia Giulì in quanto campionessa d’Italia con il Lazio al trofeo delle regioni a Campobasso.

