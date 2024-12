La Lazio Winter Cup 2024 non ha tradito le entusiastiche attese. La manifestazione di pallavolo, fortemente voluta dall’attuale dirigenza dell’Asd Pallavolo Civitavecchia, si afferma come un torneo regionale molto attrattivo all’insegna dell’agonismo. L’evento sportivo itinerante su 7 impianti del territorio, giunto alla terza edizione, ha visto la partecipazione di 22 società, 36 squadre, più di 400 giocatori, oltre 80 fra allenatori e dirigenti con una media di spettatori superiore a 500 persone. Il presidente della compagine rossoblu ne evidenzia l’importanza con soddisfazione: «Dopo aver vissuto la terza edizione del torneo Lazio Winter Cup, quest’anno in ricordo di Ermanno Regina, possiamo confermare che la straordinaria macchina organizzatrice di Pallavolo Civitavecchia, capitanata da l’insostituibile Paolo Sacco, ha costruito un successo che ha varcato i confini regionali e si colloca stabilmente in ambito nazionale», evidenzia con soddisfazione Marina Pergolesi. «Lazio Winter Cup - aggiunge - è la dimostrazione che il turismo sportivo può far bene anche alla città. Riscontriamo con piacere anche l’interesse anche di società oltre il territorio laziale, come Grosseto e Siena ma anche i veneti del Gs Sant’Angelo. Il turismo sportivo è una risorsa alla quale non si può più rinunciare; alberghi e ristoranti in un periodo di scarsa affluenza hanno visto incrementare significativamente le presenze». Infine un ringraziamento ai rappresentanti federali: «Dobbiamo - conclude Marina Pergolesi - dei ringraziamenti al presidente Burlandi e al consigliere Camilli del Comitato Regionale Fipav e al vicepresidente del comitato territoriale Viterbo Saverio Fagiani per la presenza e la vicinanza».

Ulteriore lustro lo ha dato il corso incentivante per giovani arbitri coadiuvato dall’arbitro internazionale Stefano Cesare: una consuetudine che arriva al terzo anno con un successo di presenze di giovani arbitri provenienti da 14 regioni.

DI SEGUITO LE SQUADRE VINCITRICI DEL TORNEO DIVISE PER CATEGORIA. Under 13 femminile: Vbc Viterbo. Under 14 femminile: Green Volley. Under 16 femminile: Tuscania Volley. Under 18 femminile: Gs Sant’Angelo Volley.

Under 15 maschile: Etruria Volley Academy. Under 17 maschile: Emma Villas Siena. Under 19 maschile: Consorzio Etruria Volley.

