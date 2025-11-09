L’amaro sapore del ribaltone. La Pallavolo Civitavecchia ha così interrotto la striscia di vittorie consecutive alla quinta giornata di campionato giocata sabato pomeriggio in casa contro la favorita Aprilia, con il punteggio di 2-3 (parziali 26/24-25/13-21/25-17/25-11/15). Al palazzetto Insolera-Tamagnini l’atmosfera era quella delle grandi sfide, con le pontine accreditate di una potenza di gioco nettamente superiore e le civitavecchiesi al primo grande big match della stagione. Nel primo set il sestetto di Guidozzi ha pagato un po’ di emozione in avvio, poi con una bella reazione le rossoblù hanno risposto all’Aprilia regalando spettacolo agli spettatori e portando a casa il primo set; quella definita come una corrazzata era improvvisamente battibile. Nel secondo set le ospiti vanno in confusione totale e le civitavecchiesi viaggiano sulle ali dell’entusiasmo sul 2-0. Incredibile. Ma è proprio da qui che il vento cambia e un inspiegabile calo di concentrazione della Pallavolo Civitavecchia ringalluzzisce le apriliane che raddrizzano la partita fino a vincere il scioltezza il quinto set dopo oltre due ore di gioco, ribaltando completamente una situazione che sembrava disperata dopo i primi due set. Alla vigilia dell’incontro probabilmente portare a casa un punto da una sfida di vertice come questa avrebbe relativamente soddisfatto l’ambiente rossoblù, ma il modo in cui è maturata la sconfitta fa vedere il bicchiere mezzo vuoto: «È stata una partita dai due volti: nei primi due set abbiamo fatto tutto bene, poi abbiamo peccato in personalità perché nel momento di difficoltà ci siamo disuniti - ha commentato nel dopo partita l’allenatore rossoblu Giovanni Guidozzi - di buono portiamo a casa un punto utile per la classifica contro una squadra di vertice, cosa che l’anno scorso sarebbe stato impensabile, mentre c’è rammarico per come abbiamo gestito i momenti in cui si poteva riprendere ancora la partita e questo sarà un aspetto in cui dovremo lavorare».

Guidozzi conferma comunque che la Pallavolo Civitavecchia è una realtà più che valida di questo campionato di serie C: «Quest’anno credo che Anguillara e Aprilia siano davanti a tutti seguite dalla Lazio. È un girone da battaglia ma noi siamo attrezzati per fare bene e fare un buon campionato, a Natale avremo un quadro più delineato».

Dopo cinque giornate la Pallavolo Civitavecchia occupa ora il terzo posto nel girone C con 13 punti insieme ad Anguillara e distante una sola lunghezza dalla nuova capolista solitaria Aprilia. Sabato ancora in casa l’occasione per riprendere la marcia in campionato contro Don Orione, una squadra ostica di media classifica.

