Se la solidità di una compagine sportiva è misurabile anche dal riscontro che hanno le iniziative sul territorio l’Asd Pallavolo Civitavecchia gode di un ottimo momento.

Ieri mattina l’aula magna dell’Istituto Marconi di Civitavecchia, alla presenza del preside Nicola Guzzone, ha ospitato una conferenza stampa con grande partecipazione tra addetti ai lavori e giovani sportivi in cui è stata presentata la terza edizione del Lazio Winter Cup dedicato quest’anno alla memoria di Ermanno Regina. Il torneo amichevole, che si terrà dal 27 al 29 dicembre in contemporanea in sei impianti del territorio tra Tarquinia Civitavecchia, Santa Marinella e Ladispoli, ha riscosso rapidamente successo tanto da diventare un riferimento per la pallavolo in tutta la regione e non solo. A presentare con garbo e stile l’evento è stata Marina Pergolesi, il presidente della Pallavolo Civitavecchia che si conferma abile tessitrice di rapporti di collaborazione. Paolo Sacco, presidente del comitato organizzativo, ha dato alcuni numeri essenziali inerenti la partecipazione all’edizione 2024 di Lazio Winter Cup: 37 squadre, di cui 13 maschili, oltre 500 persone tra atleti e addetti ai lavori e addirittura due squadre che dal Veneto che parteciperanno al torneo. Confermata anche quest’anno la partecipazione dell’arbitro internazionale Stefano Cesare che ha commentato così: «Torno sempre con piacere a Civitavecchia, una città a cui sono legato anche per motivi familiari. Anche quest'anno il torneo registrerà la partecipazione di giovani arbitri che seguiremo in ogni fase non solo sul piano tecnico ma anche con corsi teorici, con l’obiettivo di fare gruppo».

Per le istituzioni politiche era presente Luca Grossi, consigliere di opposizione e membro della commissione sport: assenti il sindaco Piendibene e il delegato alla sport Pacifico. Hanno partecipato alla conferenza stampa anche il dirigente Fipav Alberto Di Blasi, il dirigente del Coni Stefania Di Iorio, Alessandro cappelli d.g. del Tuscania Volley, Giorgio Piendibene della Volley Academy che da quest’anno collabora con la Pallavolo Civitavecchia, oltre ai rappresentanti degli sponsor principali. Infine, a caratterizzare l’aspetto della solidarietà ha preso parola anche il presidente dell’associazione Spazio Eira Mina Marano che, insieme all’associazione Il Timone, renderà il torneo maggiormente inclusivo. Secondo gli organizzatori Lazio Winter Cup sarà una manifestazione sociale con grande coinvolgimento per il territorio sia per l’indotto che per la promozione sportiva, a margine della quale il presidente Marina Pergolesi sintetizza con una battuta il suo pensiero: «Si può parlare tanto e di molte cose ma quello che conta è ciò che si fa».

