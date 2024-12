Dopo la pausa per le festività pasquali tornano a disputarsi sul campo i campionati regionali di pallavolo.

La 3epc Asp Civitavecchia, impegnata nel campionato di serie C femminile in una difficile rincorsa alla salvezza, avrà un compito proibitivo ricevendo la capolista Fenice. Alle 18 il Palazzetto Insolera-Tamagnini sarà il teatro di una sfida che sul piano tecnico probabilmente ha ben poco da raccontare: nell’incontro d’andata la squadra romana aveva battuto in casa le civitavecchiesi con un netto 3-0. Inoltre oggi la Fenice è prima nel girone B con 60 punti, imbattuta con venti successi in venti gare e viaggia speditamente verso la serie B2.

L’Asp Civitavecchia sta invece attraversando una fase difficile e dopo aver condotto un discreto campionato in zona salvezza è scivolata in zona retrocessione al terzultimo posto con 16 punti e l’Asd Lupi di Marte, la diretta avversaria per la salvezza, che ha cambiato passo nel girone di ritorno.

Per il sestetto di Giovanni Guidozzi non sarà questa la partita in cui vincere, ma si attendono importanti riscontri sul piano agonistico da un gruppo di giovanissime che sembra essersi smarrito. Con 7 giornate da disputare gli allenamenti e le energie del gruppo sono concentrati sulla partita successiva, lo scontro determinante contro Roma Volley che l’Asp Civitavecchia deve vincere con tre punti se vuole continuare a sperare nella salvezza.

Sabato riprenderà anche il campionato di serie C maschile con l’Etruria Volley impegnata in trasferta nel basso Lazio contro il Sora alle 18 alla Palestra dell’Istituto Magistrale Gioberti.

©RIPRODUZIONE RISERVATA