Conclusi da qualche tempo tutti i campionati in cui le squadre della compagine dell'Asd Pallavolo Civitavecchia erano impegnate è tempo di vacanza per l'ambiente sportivo, con un parte degli atleti impegnati nel divertente beach volley.

La società rossoblu ha saputo affrontare una stagione difficile su vari fronti con diverse squadre impegnate a vario livello, dalla serie C fino alle categorie più basse della terza divisione.

La squadra impegnata nel campionato di serie C femminile, dopo un discreto inizio, ha conosciuto evidenti difficoltà nella fase centrale del torneo e in pochi avrebbero scommesso sulla salvezza: con una reazione d'orgoglio le ragazze guidate dal tecnico Giovanni Guidozzi sono riuscite nell'impresa di salvarsi all'ultima giornata e in questa interstagione la dirigenza sta cercando migliorare un gruppo che per la prossima stagione dovrà senz'altro fare meglio. In questo senso si cercherà di dare continuità allo staff tecnico con Giovanni Guidozzi probabilmente confermato in panchina anche nella prossima stagione.

L'Etruria Volley, squadra maschile creata con la collaborazione del Tuscania Volley e impegnata nel campionato di serie C, ha ben figurato classificandosi al nono posto: i ragazzi di Claudio Quaglia sono ormai pronti per disputare una stagione da protagonisti cercando l'obiettivo play off.

Complessivamente è stato soddisfacente anche il percorso delle altre categorie in cui la società civitavecchiese era impegnata grazie pure a un grande lavoro dirigenziale per pianificare l'impegno sportivo e organizzativo anche per la prossima stagione: «Faremo la serie D con una squadra mista (esperte e giovanissime) e tutte le categorie giovanili territoriali (under 18/16/14/13) nonché le giovanili maschili under 19/17 e quest’anno saremo anche nella under 15 con un folto gruppo sotto età - ha dichiarato il presidente Marina Pergolesi - Ovviamente faremo anche le divisioni territoriali dove giocheranno tante ragazze e ragazzi che saranno impegnati i campionati adatti alle loro peculiarità».

Per presidente e dirigenti una vera e propria pausa non esiste mai.

