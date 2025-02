Inizia con una convincente vittoria il girone di ritorno del campionato di Serie C per l’Asp Civitavecchia. Le rossoblu con una dimostrazione di squadra si sono imposte per 3-1 sul Quintilia portando a casa i tre punti. Sabato pomeriggio al Pallone Mamertina di Roma hanno avuto subito la meglio 25-23 in un primo set comunque combattuto, dominando poi il secondo per 25-16; poi Federica Belli e le sue compagne hanno incontrato la reazione della squadra di casa perdendo il terzo parziale 17-25, conquistando definitivamente l’incontro con un quarto set giocato in sicurezza e vinto per 25-22. L’Asp Civitavecchia sembra ormai una squadra rodata e la ripartenza vincente, con la contemporanea sconfitta del Marconi Stella, proietta la squadra rossoblu al quarto posto nel girone A con 23 punti. Grande soddisfazione nel dopo partita del tecnico Giovanni Guidozzi che ha parlato apertamente di vittoria di squadra, promuovendo la prestazione di tutte le atlete e soddisfatto dell’equilibrio che si è creato tra le esperte e le più giovani.

QUI ETRURIA VOLLEY (SERIE C MASCHILE). In Serie C maschile niente da fare invece per l’Etruria Volley, che non è andata oltre l’1-3 contro la capolista Aprilia nella prima giornata del girone di ritorno al Palazzetto comunale di Tuscania sabato pomeriggio. Un esito ampiamente preventivato che non rappresenta in campionato un problema per i gialloblu.

