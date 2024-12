Sarà una partita a dir poco difficile quella di oggi pomeriggio per la 3epc Asp Civitaveccchia. Le civitavecchiesi allenate da Giovanni Guidozzi affronteranno in trasferta a Roma la Fenice che è capoclassifica del girone B insieme al Volley Terracina. L’ottava giornata del campionato di serie C femminile potrebbe non essere l’opportunità di migliorare la classifica per l’Asp Civitavecchia anche se due delle più prossime rivali, Seven Roma e Casal Bertone, si affronteranno in uno scontro diretto.

In settimana il presidente Marina Pergolesi ha espresso un parere in difesa del le prestazioni della squadra nonostante la sconfitta casalinga di sabato scorso e alcuni attacchi di testate giornalistiche locali: «Sabato abbiamo giocato senza l’apporto (fondamentale) dell’Elisa Fabeni, giocatrice di ben altro livello. La giocatrice ha lamentato in settimana dei dolori che con il medico sociale stiamo monitorando. Ora se togliamo lei dalla rosa rimane una indomabile Federica Belli e un manipolo di under 18/16. Se vogliamo dare una spinta a queste ragazze dobbiamo, tutti, avere un garbo necessariamente più idoneo. Posso anche condividere da spettatrice che la prestazione sia stata insufficiente ma a me francamente viene da dare delle attenuanti e soprattutto mi preme dare fiducia ad un gruppo che ha da affrontare anche un campionato di eccellenza regionale under 16».

Giovanni Guidozzi è consapevole che non va a Roma per il massimo dei punti ma non ha intenzione di arrendersi prima: «Siamo in emergenza con la rosa. Cercheremo di giocare bene anche se la partita ha un pronostico chiaro; andiamo a giocare con la testa leggera con l’obiettivo di giocare al meglio e preparare le successive partite con Seven Roma Centro e Roma Volley».

Concluderanno domenica la decima giornata dei campionati di pallavolo l’Etruria volley Tuscania e l’Etruria Volley Civitavecchia rispettivamente impegnati nel campionato di serie C e serie D maschile. I gialloblù allenati da Claudio Quaglia riceveranno al Palazzetto Comunale di Tuscania l’Asd Poolstars Volley, i civitavecchiesi del tecnico Sansolini saranno impegnati al Palazzetto Insolera-Tamagnini contro il Volley Prati.

