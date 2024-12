La ventiquattresima giornata del campionato di serie C femminile opporrà l’Asp Civitavecchia alla seconda in classifica Volley Terracina, con quest’ultimaormai sicura di affrontare i playoff per la serie B2 da posizione vantaggiosa; start alle 18 al Palazzetto di via Barbaranelli. Sulla carta l’incontro non ha storia considerato il divario tecnico e in classifica tra le due squadre ma per la squadra civitavecchiese provare non costa nulla, è anzi l’unico modo per continuare a lottare per la salvezza. I diretti rivali dell’Asd Lupi di Marte giocheranno domenica contro l’Ascor Volley che è in netto calo di prestazioni e potrebbero allungare in classifica, ma arrivati a questo punto l’unica cosa da fare è dare tutto senza preoccuparsi più di tanto dei risultati delle altre squadre.

«Le ragazze si sono allenate bene questa settimana e cercheremo di fare la nostra partita – ha commentato l’allenatore rossoblù Giovanni Guidozzi - Il Terracina è sicuro del secondo posto, noi non guardiamo nient’altro che a fare più punti possibili entro la fine del campionato. Ci proviamo, daremo tutto e se si riesce a portare via qualche punto sarà un’ottima cosa».

A tre giornate dalla fine del campionato di serie C l’Asp Civitavecchia occupa il dodicesimo posto del girone B in zona retrocessione, con l’ultimo posto utile per la salvezza distante due punti e per ora di pertinenza dell’Asd Lupi di Marte. La lotta a distanza tra la squadra di Civitavecchia e quella di Castelnuovo di Porto caratterizzerà questo finale di stagione.

©RIPRODUZIONE RISERVATA