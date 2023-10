Esordio vincente per la 3epc Asp Civitavecchia che inizia la stagione con due punti sofferti ma meritati. Sabato pomeriggio davanti al pubblico di casa le ragazze di Guidozzi hanno giocato una partita intensa con alti e bassi ottenendo il successo solo al quinto set contro la Tibur Volley (parziali 27/25 – 25/14 – 23/25 – 22/25 – 15/10). Buona la partenza delle rossoblù che sono state in grado di vincere a fatica il primo set e in modo molto più agevole il secondo, mentre la squadra romana è emersa nei successivi due parziali quando il sestetto civitavecchiese ha mentalmente abbassato un po’ la tensione. Dinamiche comprensibili per essere la prima giornata di campionato di un gruppo giovanissimo e per la maggior parte fatto di ragazze under 16 e under 18. Nel quinto e decisivo parziale dopo una partenza scioccante l’Asp Civitavecchia riesce a rimontare la Tibur Volley e ottenere un successo sostanzialmente meritato. Felice l’allenatore rossoblù Giovanni Guidozzi che comunque evidenzia anche i limiti della sua squadra: «Siamo felici per la vittoria arrivata dopo un mese di lavoro della squadra. C’è tanto da lavorare perché nei momenti di difficoltà tendiamo a sbagliare tanto. Nel quarto set eravamo in una posizione invidiabile avanti nel punteggio 17-10 e non siamo riusciti a chiederlo. Nel tie-break siamo partiti sotto 6-1 e poi abbiamo vinto» Emozione e inesperienza più bravura dell’avversario: «La Tibur Volley ha disputato una partita sempre allo stesso modo, poi hanno cambiato l’opposto nel terzo set che gli ha dato più consistenza in attacco ma noi abbiamo avuto degli alti e bassi notevoli; questo dipende dall’età media molto bassa della nostra rosa e anche dal fatto che le più esperte Elisa Fabeni e Federica Belli devono trovare ancora la condizione migliore: Elisa torna da un infortunio e Federica non gioca da circa due anni. Sono comunque molto soddisfatto della squadra». Per la Tibur Volley ha fornito il commento sulla partita l’allenatore Alessandro Fiorentini: «È stata una partita a doppia faccia: bene il primo set, non pervenuti nel secondo parziale, nel terzo e quarto set abbiamo registrato alcune cose in difesa e siamo stati più decisivi in attacco, nel quinto set ci siamo mangiati il vantaggio e abbiamo perso meritatamente. Sono abbastanza fiducioso anche perché abbiamo a disposizione altre risorse che a breve torneranno disponibili a breve e a quel punto potremo esprimere una pallavolo migliore. Un punto comunque positivo per il campionato». Con il successo contro la Tibur Volley l’Asp Civitavecchia è settima nel girone B del campionato di serie C in attesa della trasferta di sabato prossimo in casa del Casal Bertone.

