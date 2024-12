La quindicesima giornata del campionato femminile di serie C in programma questo fine settimana offre un altro scontro diretto all’Asp Civitavecchia sulla strada della salvezza. Le rossoblu allenate da Giovanni Guidozzi ospitano questo pomeriggio alle 18 il Casal Bertone con l’obiettivo di vincere ed iniziare a costruire un margine di sicurezza in campionato: nel girone B infatti le civitavecchiesi sono quintultime davanti proprio alla squadra romana di un punto. Le rossoblù vengono da una settimana intensa considerando che buona parte della rosa gioca anche i campionati giovanili: martedì e mercoledì l’under 16 hanno giocato 5 set compresa la semifinale in trasferta contro la CV Volley vinta dopo una battaglia di due ore e mezza. La notizia è che ormai Elisa Fabeni, una delle veterane dell’Asp Civitavecchia, non farà più parte della rosa per motivi personali, legati all’attività lavorativa che non le consentirebbe più di affrontare nella maniera migliore l‘impegno sportivo. Martina Paoli è ancora in forse e Flavia Vitangeli più probabilmente la prossima settimana sarà disponbile. Ritornando alla sfida di sabato contro il Casal Bertone, secondo Giovanni Guidozzi sarà una partita difficilissima: «Casal Bertone è una squadra fortissi,a con un ottima difesa e anche se non ha delle individualità di spicco gioca sempre di squadra e sarà una partita difficilissima per noi. Spero di proseguire il trend che abbiamo da dicembre e di vincere». In serata giocherà anche l’Etruria Volley al Palazzetto Comunale di Tuscania contro l’Asd Roma Sports nell’ambito del campionato maschile di serie C. La squadra altolaziale sfiderà una squadra con ambizioni di promozione e non sarà facile ottenere qualche punto davanti al pubblico di casa, anche se il sestetto di Claudio quaglia proverà a dare il massimo.

