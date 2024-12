Dopo le dimissioni del presidente dell’Asd Pallavolo Civitavecchia Marina Pergolesi presentate appena dodici giorni fa durante una riunione che ha visto anche il passo indietro dei dirigenti Patrizio Stefanini, vicepresidente, e Adriano Amoni, consigliere, quest’oggi alle ore 19 presso la sede della società si terrà l’assemblea dei soci per il rinnovo delle cariche sociali dell’Asp. Sembra quindi arrivato il fatidico momento che dovrebbe appunto risolvere il caos che regna ormai da quasi due settimane all’interno della storica società pallavolistica locale nata negli anni ’60. Ma ad oggi a tenere banco è la questione legata all’ormai ex (sulla carta) numero uno rossoblu Marina Pergolesi, che sembrerebbe non avere il diritto a partecipare all’assemblea odierna, in quanto nella riunione di giovedì 12 settembre avrebbe dato le dimissioni irrevocabili sia da presidente dell’Asd Pallavolo Civitavecchia che da socia. Una questione che va certamente chiarita a priori per potere dare risposta alla domanda sostanziale che è soltanto una: Marina Pergolesi tornerà nuovamente al timone dell’Asp? Oggi l’ardua sentenza (forse).

