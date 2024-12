Ultimo fine settimana di pallavolo nel 2024 prima della pausa per le festività natalizie. In serie C femminile la 3epc Asp Civitavecchia affronta alle 20.30 il Marino in trasferta; per le rossoblù di Giovanni Guidozzi l’obiettivo è vincere e cercare si scavalcare il Marconi Stella al settimo posto nel girone A. «Per noi è una di quelle partite che conta di più, una cartina di tornasole del nostro campionato che misurerà le nostre ambizioni da settimo / ottavo posto» ha dichiarato l’allenatore dell’Asp Civitavecchia. La squadra di Marino sta lottando per la salvezza con 9 punti che gli valgono il decimo posto in classifica, ma non c’è da stare tranquilli nell’affrontare in trasferta un avversario che comunque cercherà la vittoria. In serie C maschile impegno casalingo per l’Etruria volley che affronterà l’Ssd Luiss al Palazzetto Comunale di Tuscania sabato alle 20.30 .

