Il PalaSport Insolera-Tamagnini di Civitavecchia si prepara per un'ottava giornata di campionato infuocata. Alle 18:30, la 3epc Pallavolo Civitavecchia (quarta in classifica) ospiterà San Paolo Ostiense (undicesima), in una gara che per le padrone di casa è cruciale riprendere il cammino in campionato dopo tre sconfitte e consolidare la posizione d'alta classifica delle padrone di casa.

Attualmente, la squadra allenata da Giovanni Guidozzi occupa il quarto posto con 14 punti, frutto di 4 vittorie in 7 gare, a sole tre lunghezze di ritardo dal terzo posto occupato dal Tibur Volley.

L'Ostiense, pur navigando nella parte bassa con 7 punti, non è avversario da sottovalutare e la squadra civitavecchiese dovrà fare leva sul fattore campo e sull'entusiasmo per conquistare i tre punti e rilanciare con forza la sua corsa verso le primissime posizioni del Girone C della Serie C Regionale Femminile.

Si riaccendono le speranze nel campionato di serie C maschile per l'Etruria Volley che ha compiuto l'impresa domenica scorsa battendo in casa la capolista Primatour Frascati Volley Club con un risultato inaspettato. La vittoria, ottenuta alla palestra Corsini - La Rosa di Civitavecchia, ha un sapore di rinascita per la squadra del consorzio tra Pallavolo Civitavecchia e Tuscania Volley.

La squadra gialloblù ha saputo superare le difficoltà legate alle numerose assenze per infortuni che ne avevano condizionato la prima parte di stagione, costringendola a navigare nelle zone basse della classifica. Contro Frascati, i ragazzi allenati da Claudio quaglia hanno mostrato grinta, coesione e un gioco ritrovato, dimostrando che il potenziale per una risalita è intatto.

Questo successo è il segnale che il momento più difficile è alle spalle e che la squadra è pronta a invertire la rotta. La vittoria contro la prima in classifica non è solo un risultato prestigioso, ma il punto di partenza per scalare posizioni e lottare per obiettivi più ambiziosi, a cominciare dalla prossima partita.

Alle 16:30 l’Etruria volley affronta in trasferta i romani del Prati, ultimi in classifica appena dietro di loro, e l’obiettivo è portare a casa i tre punti.

