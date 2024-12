Il campionato di pallavolo di Serie C torna con un appuntamento molto difficile per l’Asp Civitavecchia. Domani alle ore 16 il sestetto rossoblu giocherà a Roma contro la capolista Torsapienza Volleyfriends; la statistica dice che è nettamente avvantaggiata la squadra romana con otto vittorie su otto partite, mentre quattro successi su otto partite per la squadra civitavecchiese suggeriscono che probabilmente una sconfitta per 2 set a 3 potrebbe essere il risultato ottimale per l’allenatore Guidozzi.

QUI ETRURIA VOLLEY. Completa il quadro della Serie C maschile l’Etruria Volley nel girone A che domenica alle 17.30 affronterà alla Palestra Corsini-La Rosa l’Nfa Saet.

IMPIANTISTICA. L’Asd Pallavolo Civitavecchia sta attraversando un periodo intenso di novità anche sotto aspetti extra sportivi. Lo scorso fine settimana il pubblico civitavecchiese ha potuto apprezzare il Palazzetto Insolera-Tamagnini finalmente illuminato in modo soddisfacente. Un obiettivo realizzato dall’attuale giunta comunale e per il quale sia l’Asd Pallavolo Civitavecchia che gestisce in concessione l’impianto sportivo civitavecchiese sia la precedente amministrazione comunale si sono prodigati. A questo proposito il presidente della società rossoblu Marina Pergolesi ha commentato con soddisfazione: «Per il Palazzetto dello Sport era ormai necessaria la sostituzione dei fari per i quali ringraziamo il delegato allo Sport Pacifico, l'assessore Scilipoti e il sindaco Piendibene ma un ringraziamento lo dedicherei anche al precedente delegato allo Sport Matteo Iacomelli che, da quando si è deciso di dedicare una parte del bilancio comunale ad aiutare alcuni impianti comunali da parte della precedente amministrazione, ha avuto la sua parte di merito nella realizzazione».

LA SOCIETÀ. Ma la notizia di più grande impatto per la compagine sportiva civitavecchiese è stata senz’altro la separazione con 10 soci che la scorsa settimana, in una conferenza stampa non molto partecipata in un locale della città, hanno annunciato congiuntamente le proprie dimissioni sottolineando la loro contrarietà alla gestione dell’attuale management guidato da Marina Pergolesi.

«Vorrei dire che i soci dell’Asd Pallavolo Civitavecchia risultano essere 25 tra i quali ci sono 2 soci fondatori, 3 ex presidenti oltre l’attuale, genitori di atleti, ex atleti, dirigenti, allenatori e amici che credono fermamente nella società», è la risposta di Marina Pergolesi, che ha poi aggiunto «In questo ultimo anno l’associazione si è riunita in 8 assemblee con partecipazione quasi totalitaria. Quindi siamo certi delle nostre pratiche democratiche e soprattutto non temiamo contraddittori».

Una questione che probabilmente è lontana da una soluzione definitiva e che avrà un impatto più ampio rispetto al normale perimetro di azione che in genere compete una società sportiva.

Il presidente Marina Pergolesi con il dirigente Elia Pantalone

