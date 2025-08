Ormai ci siamo. Asia Bernardini è pronta a partecipare agli Europei giovanili per la categoria U20, che si svolgeranno in Finlandia, per la precisione a Tampere. Si tratta di una kermesse che recentemente ha inserito l’Italia in una mappa davvero speciale per l’atletica leggera internazionale, soprattutto grazie alle prove di Mattia Furlani, che si è poi ripetuto alle recenti Olimpiadi di Parigi. L’appuntamento, per Asia Bernardini, è per venerdì alle 9.15, quando ci saranno le batterie dei 3000 metri siepi, con la speranza, perché no, che ci possa essere anche la finale sabato in piena prima serata.

Si tratta della seconda convocazione in maglia azzurra per la stella della Tirreno Atletica. Junior al primo anno di categoria, ha già fatto parte della squadra nazionale dello scorso anno a Banská Bystrica, nell’evento che si era svolto in Slovacchia, ed ora la classe 2007 che rappresenterà la Tirreno Atletica Civitavecchia del presidente Claudio Ubaldi torna a vestire la maglia azzurra ai campionati in terra scandinava, che si terranno dal 7 al 10 agosto.

Forte del personale sui 3000m siepi in 10’37”87, che vale anche il minimo per i campionati italiani assoluti, ha vinto il tricolore a Grosseto ad inizio luglio, appuntamento e successo di cui abbiamo parlato diffusamente nelle scorse settimane. Nelle tappe di avvicinamento agli Europei, l’atleta civitavecchiese si è presentata ai campionati regionali assoluti e ha vinto il titolo laziale sui 1500m in 4’36”64, che è diventato il suo nuovo personal best. La squadra del mezzofondo del tecnico Claudio Ubaldi, conosciuto anche per essere il presidente della Tirreno Atletica, partì per il ritiro sportivo in altura e al rientro, alla manifestazione del Paolo Rosi “atletica di sera” organizzata da FIDAL Roma, tutto il gruppo consegue il proprio nuovo tempo personale e Bernardini si era imposta nei 3000m, naturalmente anche lei riscrivendo il Pb di 9’56”47 stracciando il vecchio personale di 12 secondi, a dimostrazione dell’ottima condizione alla vigilia della partenza per l’Europeo di Tampere.

I presupposti per fare bene ci sono tutti e ci si auspica che Bernardini raccolga ancora un’ottima esperienza da fare valere il prossimo anno in vista dei Mondiali, a questo punto un obiettivo che può essere messo sul taccuino e non un sogno irraggiungibile. Costanza, tenacia, consapevolezza, determinazione nel perseguire gli obiettivi, sono queste le caratteristiche degli atleti di alto livello e ci auguriamo che tutti gli atleti possano vivere le stesse esperienze. A Tampere, ovviamente, la situazione climatica sarà ben diversa, ma alla fine non completamente diversa, da Civitavecchia. Le temperature non supereranno i 20 gradi e c’è il rischio pioggia dietro l’angolo. Ma per chi è abituato a correre tra le pozze, rischiando di cadere in acqua, ciò non può affatto rappresentare un pericolo.

