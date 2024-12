Fine settimana fantastico per la squadra maschile dell’As Gin, presente agli Italiani di categoria individuali di Fermo. Sei atleti del gruppo di coach Tommaso Pampinella si sono qualificati alla finale nazionale, con i civitavecchiesi che sono stati tra le squadre con il maggior numero di atleti qualificati all’evento. Lorenzo Santandrea è il nuovo campione tricolore al volteggio ed ha vinto anche il bronzo al cavallo con maniglie. Da sottolineare anche l’ottima prestazione di Samuele Natali, che ha raggiunto la finale al volteggio e conquistato un buon sesto posto, Matteo Borriello è tornato a casa con un nono posto alla sbarra. Ottimo lavoro anche per Simone Versace e Matteo Senese, impegnati rispettivamente al volteggio e al corpo libero, e per il nuovo “acquisto”, non ancora tesserato per il club del presidente Miranda, ma che da gennaio sarà ufficialmente un nuovo atleta, ovvero Simone Mattaliano.

