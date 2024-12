Arriva la prima vittoria del Ladispoli targato Di Renzo, seppure in amichevole. Buone indicazioni per l’allenatore dal 2-0 rifilato all’Urbetevere all’Angelo Sale. Bene nel primo tempo dal punto di vista del gioco e delle occasioni create, male per la poca determinazione sotto porta. Nella ripresa, altro neo, leggero calo fisico dei tirrenici con gli avversari che hanno preso il campo per buona parte rischiando di pareggiare. Il raddoppio ha spento poi le velleità degli uomini in maglia bianca. Mister Di Renzo ha puntato in questa occasione sulla difesa a 3, inserendo Minelli, Pellegrini e Barbarossa dietro al portiere Mercadante. Sulle corsie esterne Buonanno a sinistra e a destra invece Urbani. In mezzo al campo Polucci e Merciardi con Dato dietro a Cardellini e Pelizzi. È una mossa comunque coraggiosa e si vede un’Academy all’arrembaggio sin dai primi minuti. I tirrenici passerebbero anche in vantaggio: su cross di Buonanno Cardellini di testa infila l’estremo difensore ma il direttore di gare vede un fuorigioco, alza la mano e annulla. Insiste il Ladispoli e Dato spreca l’1-0 da pochi passi al termine di un’azione corale. Bene soprattutto Merciari, Buonanno e Pelizzi anche loro abili ad incunearsi in area di rigore. Ancora Pelizzi viene lasciato solo di calciare al limite e indovina l’angolino rasoterra. È il suo secondo gol dopo quello al Grifone. Nella ripresa tanti cambi per Di Renzo. Entrano Tofa, Vecchiotti, Tancredi, Mazzoni Ergemlidze, Lo Schiavo, Fanali, Salustri, Carmellini, Gyeci e anche il secondo portiere Cremona. Avvio ancora a tinte rossoblu. Bella manovra sulla destra, cross per Salustri che da posizione invitante non riesce a inquadrare la porta. L’Urbetevere cambia passo e cerca spesso di pervenire al pari senza però essere incisivo. Gol mangiato, gol subito ed è quello di Gyeci che si fionda su passaggio filtrante perfetto di Salustri per siglare il 2-0 e mettere in sicurezza il risultato. Prossima amichevole sabato in collina contro il Tolfa, altra squadra che milita in Promozione. Presto si conoscerà il calendario del Ladispoli in Eccellenza e anche la sfidante del primo turno di Coppa Italia previsto per domenica primo settembre.

IL COMUNICATO DEL CLUB SUL PASSAGGIO DI PROPRIETÀ. «È stato formalmente siglato il passaggio di proprietà della società Ssd Academy Ladispoli dalla famiglia Fioravanti alla famiglia Di Renzo. L’accordo stipulato tra le parti prevede l’acquisizione del 100% delle quote societarie. La nuova proprietà intende continuare nel cammino intrapreso dalla famiglia Fioravanti: creare una società unità con un forte senso di appartenenza alla maglia, con un progetto finalizzato alla valorizzazione dei giovani del territorio. Si comunica inoltre che la signora Sabrina Fioravanti, resterà nei quadri societari con il titolo di presidente onorario».

