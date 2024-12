Aria vince il campionato Invernale velico 2023/24 categoria Coastal. Soddisfazione domenica scorsa per l’equipaggio dell'imbarcazione Comet 41 Aria, facente parte del Circolo Nautico Tirreno, che vince il XXXIV Campionato Invernale velico organizzato dal Circolo Nautico Riva di Traiano nella categoria Coastal.

Si è tenuta la premiazione a Riva di Traiano, che ha visto Aria arrivata prima in Coastal nelle classifiche finali sia in IRC che in ORC.

Viene così raggiunto un risultato gratificante per un gruppo di persone che alla loro prima partecipazione raggiungono il bel risultato con l'impiego, nel proprio equipaggio, di giovani usciti dalla scuola nautica di Civitavecchia, e di giovanissimi, 16/17 enni, che ancora la frequentano, insieme a più o meno esperti diversamente giovani amanti del mare e della vela, ed anche per il Circolo Nautico Tirreno, di cui la barca fa parte, storica associazione velica che ha base al molo “Lazzaretto” nel porto di Civitavecchia, impegnata nella promozione dello sport velico e dell'amore per il mare.

Persone di età così diverse sono riuscite a creare quella collaborazione ed alchimia che è alla base del buon lavoro di squadra, necessario alla buona riuscita di un equipaggio e di ogni piccola o grande impresa sportiva.

Divertimento, emozioni, piccoli e grandi sacrifici, che sono solo l'inizio, per Aria e il suo equipaggio, di nuove avventure di mare e vela.

©RIPRODUZIONE RISERVATA