Gli Snipers Civitavecchia categoria under 18 elite sono argento nazionale. Risultato di prestigio per la giovane formazione civitavecchiese che nella categoria regina di quelle giovanili riesce a piazzarsi seconda in Italia, dietro solamente ai fortissimi Asiago Vipers. Dal 1° al 4 giugno in quel di Asiago si sono infatti disputate le fasi finali della competizione. I ragazzi targati Pizzeria Red Carpet hanno iniziato non al meglio, con un ko contro il forte Hc Milano per 3-1, ma da lì in poi hanno ingranato migliorando di partita in partita ed ottenendo una serie di risultati positivi che in pochi degli avversari avrebbero pronosticato in partenza. Nella seconda gara gli atleti di coach Gavazzi hanno battuto 9-5 il Rhinos Treviso: poi è arrivata un'importante e sofferta vittoria contro Forlì (3-2) ed infine al sabato una doppia impresa. Prima il successo all'overtime contro i Fox Legnaro (2-1), poi la vittoria in semifinale contro i Bludogs Montorio (5-2). In finale, contro un avversario davvero di un'altra categoria e con i ragazzi ormai esausti, ko per 15-1 contro Asiago.

«Siamo estremamente soddisfatti del risultato dei nostri ragazzi - afferma il presidente Valentini - perchè l'under 18 è la categoria regina delle giovanili e rappresenta lo step precedente all'ingresso nel mondo dei senior. Arrivare secondi in Italia, con tutti ragazzi locali, non può che essere motivo d'orgoglio. Di partita in partita il gruppo si è sempre più cementato, il gioco è andato migliorando e la convinzione è stata sempre massima, anche contro avversari che gli addetti ai lavori davano come favoriti. Ne è uscito un secondo posto nazionale che ci riempie d'orgoglio e che fa capire che la Cv Skating c'è ed è pronta a battagliare con i grandi di questo sport. Questo risultato è il frutto di un lungo lavoro iniziato nel 2015 con la concessione del PalaMercuri: allenandosi tanto e bene i risultati sono poi solo una normale conseguenza. Un grande ringraziamento al nostro sponsor di categoria stagionale, Pizzeria Red Carpet, sempre vicina ai nostri ragazzi».

I presenti: Giulia Mollica, Francesca Borgi, Manlio Mandolfo, Alessandro De Fazi, Bernardo e Ruggero Meconi, Daniele Ceccotti, Emanuele Scotti, Michele Orlando, Gloria Padovan. Allenatrice: Martina Gavazzi.

©RIPRODUZIONE RISERVATA