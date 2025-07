Termina l'avventura di Andrea Ancora, il fischietto di Ladispoli è stato escluso dal passaggio in serie A e B, dopo aver raggiunto la decima posizione, non sufficiente per il salto nelle massime categorie. Dopo anni di sacrifici e rinunce, l'arbitro di via Roma non continuerà l'avventura da arbitro, ma potrebbe aprirsi la porta per diventare assistente in serie A. Una scelta, questa , che dipenderà da lui, se partecipare al corso per l'ammissione ad assistente. Una valutazione che farà nei prossimi giorni, dopo aver passato qualche giorno in vacanza a Follonica, nel Golfo degli Etruschi in Toscana, insieme alla sua compagna Sara, un'insegnante di Casal Palocco. La sua attività nel mondo del calcio potrebbe, al di la di tutto, continuare da dirigente nei settori giovanili di club del territorio.

