Un ritorno gradito ad Aranova, è quello di Stefano Tartaglione che due anni fa aveva indossato questa maglia, e con egli è arrivato sulla via Aurelia anche il centrocampista Enrico Rondoni, classe 1998, indicato come bravo e di sostanza.

Queste le prime parole di Tartaglione: «Ho scelto di tornare ad Aranova in primis perché mi lega un forte legame con questa società, a Valmontone avevo problemi di orari per allenarmi e quindi alla chiamata del presidente Schiavi non ci ho pensato due volte ed ho accettato. Spero di dare una mano con la mia esperienza nell’uscire dalle parti basse della classifica. Non meritiamo di stare lì e dovremo dare tutti quel qualcosa in più nei prossimi mesi per risalire la china. Forza Aranova».

Dello stesso avviso ottimista anche l’altro neo arrivato Rondoni: «Contento di aver fatto questa scelta, ringrazio il direttore, il Presidente e il mister, arrivo in una realtà ambiziosa e importante ecco perché ho scelto Aranova. A livello personale spero di ripagare la fiducia e di raggiungere l’obiettivo prefissato il più presto possibile».

La squadra del tecnico Vigna si prepara al prossimo impegno sul campo dell'Astrea, dove è vietato perdere.

©RIPRODUZIONE RISERVATA