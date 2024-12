Vince ma con fatica l’Aranova sul campo dell’ultima della classe Citizen Academy. Un gol di Germoni al 27’ del secondo tempo regala una vittoria a mister Vigna, che dal suo arrivo, un mese fa, non aveva ancora gustato i tre punti. Ci voleva l’intera posta in palio per riprendere il cammino fuori dalle zone calde della classifica, anche se l’avversario di oggi è del tutto incompleto, con una crisi che perdura e non sembra terminare. Una vittoria comunque che permette ai rossoblu di superare Astrea e Romulea in classifica, quest'ultima prossimo avversario alle “Muracciole”. La gara di Ciampino ha visto prevalere gli uomini di Vigna, sia nel possesso palla che nelle azioni da rete. Partita sbloccata a quindici minuti dalla fine grazie a una prodezza di Germoni che fa felice il presidente Andrea Schiavi, che può finalmente essere contento dopo alcune domeniche negative.

