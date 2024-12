Come esordio, subito un test di quelli veri e tosti per l'Aranova, che domenica 8 settembre riceverà in casa il Rieti. La neopromossa, dal grande blasone, è tra le favorite per riprendersi una categoria che gli appartiene. In casa rossoblu si fanno alcune considerazione, mister Vigna è rimasto colpito dallo spessore del girone. «Mi sembra una serie D, ci sono squadre che rappresentano città importanti, vedi Civitavecchia, Viterbo, Rieti e Fiumicino. Per citarne alcune, chiaramente ci siamo anche noi, un piccolo centro e tanto entusiasmo - ha raccontato il tecnico - . È un girone affascinante, competitivo e sarà bello perché ti dà una grande carica. Noi siamo una buona compagine, non ci sono pressioni, ci divertiremo». Dopo la prima in casa i rossoblù si recheranno sul campo della Boreale, il derby in casa del Fiumicino è in programma il 20 ottobre, quello con il Maccarese il 22 dicembre, nell'ultima gara del girone di andata.

©RIPRODUZIONE RISERVATA