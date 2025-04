Se l'Aranova punta al quarto posto, contro la Sorianese non deve altro che vincere. Al campo Le Muracciole gli ospiti non saranno soli, seguiti da un numero importante di tifosi, vogliono salvarsi senza la coda del playout . In casa rossoblu si vuole cancellare la sconfitta di Ladispoli, arrivata dopo una serie di risultati positivi. Quando mancano tre gare al termine, in Teti e compagni c'è la tentazione di chiudere il torneo in bellezza.

«È nostra intenzione concludere il campionato tra le prime cinque - ha detto Teti - devo dire che abbiamo fatto un buon campionato, ma vogliamo divertirci ancora regalando ai nostri tifosi un piazzamento onorevole. Pertanto ci giocheremo una partita difficile, al cospetto di una squadra che cerca punti per ottenere la salvezza diretta».

©RIPRODUZIONE RISERVATA