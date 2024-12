Con Vigna in panchina, riconfermato dal patron Andrea Schiavi, è una Aranova che ambisce a disputare un campionato per ottenere posizioni alte di classifica. La salvezza conquistata in largo anticipo, ha evidenziato i miglioramenti di tutti in generale, a partire dalla dirigenza che sono pochi anni che disputa il massimo campionato regionale. Nel corso degli anni, come ovvio, ci sono stati errori che hanno aperto gli occhi al presidente Schiavi.

«Io ho in mano la società da poco più di 10 anni, dalla Prima Categoria siamo saliti in pochi anni in Eccellenza, imparando tanto, sbagliando altrettanto - commenta il numero uno rossoblu - è chiaro che trovarci a giocare in un calcio che non ci apparteneva, dopo anni di anonimato, ci ha aperto un mondo. Ora credo che ci siamo ambientati al clima dell'Eccellenza, osservandone i minimi dettagli, che ci stanno facendo crescere. Le nostre intenzioni sono quelle di mantenerci in Eccellenza e guardare anche oltre con ambizioni legate a un insieme di cose, che possano far crescere tutti, in primis il territorio, che vanta una centro sportivo importante e un settore giovanile, compresa la Scuola Calcio di livello. E il nostro desiderio è quello di portare Aranova, piccola frazione del comune di Fiumicino, in alto. Tra l'altro avremo anche il derby dopo qualche anno e per noi è motivo di orgoglio».

©RIPRODUZIONE RISERVATA