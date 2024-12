Con la salvezza in tasca, l’Aranova si gode la pausa dopo la vittoria di domenica a Valmontone. Per la formazione del presidente Andrea Schiavi, da dieci anni a capo del club, è un periodo positivo, malgrado qualche piccola battuta d'arresto immeritata. In effetti contro le grandi, Rieti e Montespaccato, poteva portare a casa qualcosa di più. L'ingresso di Vigna ha dato manforte al gruppo che ha avuto più consapevolezza nei propri mezzi, raggiungendo standard di gioco elevati.

«Ci sono gare in cui abbiamo raccolto poco rispetto a quanto meritavamo, soprattutto per il livello prestazionale - afferma il capitano Valerio Pucci - ci siamo ripresi bene, il mister ci ha dato le motivazioni che ci servivano. Del resto siamo un bel gruppo, solido e compatto, sostenuto da una società che non ci fa mancare nulla. Sono anni che vesto la maglia dell'Aranova, la sento mia, ne sono molto attaccato». Il prossimo impegno sarà contro il Civitavecchia domenica 7 aprile. «Sarà sicuramente una partita molto interessante - conclude il capitano - e noi ce la giocheremo per vincere».

