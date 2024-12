Vincere per ritornare a sorridere dopo un momento altalenante. È quanto vuole l'Aranova di Vigna che sul campo dell'Astrea cerca il successo dopo un mese di digiuno. Con il suo arrivo i rossoblù hanno fatto due pareggi, l'ultimo in casa con la Luiss prima della sosta. Sul campo dei ministeriali a disposizione del tecnico di Fregene ci saranno anche i due rinforzi, Tartaglione e Ronconi, e per vincere su un terreno insidioso ci vuole una prova di forza . Teti e compagni sanno bene che sarà una partita insidiosa, difficile e imprevedibile, contro una compagine giovane e motivata. «Occorre una vittoria per dare fiducia all'ambiente - afferma Alessio Teti . E' un avversario spigoloso l'Astrea,dovremo avere tanta concentrazione per fare nostra la partita. Non ci manca nulla per vincere, abbiamo i mezzi per risalire e riprendere le posizioni che ci meritiamo. Quindi - conclude l'attaccante - mettiamo coraggio e sacrifico e vedrete che potremo brindare al nuovo anno con una vittoria».

©RIPRODUZIONE RISERVATA