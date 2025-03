L’Aranova vuole continuare a stupire e alle Muracciole domani alle ore 11 arriva il Tivoli per una partita che offrirà spettacolo e agonismo. In casa rossoblu, infatti, si viaggia a fari spenti, sebbene nelle ultime domeniche i risultati prodotti abbiano certificato l'ottimo stato di salute della formazione di mister Scarfini. Il quarto posto, a cinque punti dalla seconda piazza ha generato entusiasmo. La formazione di patron Schiavi ha la salvezza in tasca ed ora la missione è divertirsi.

Parole che sottoscrive il bomber Alessio Teti: «Vogliamo concludere la stagione nel modo migliore, salendo di classifica . Quanto stiamo facendo è un bel risultato, figlio di un ottimo lavoro da parte di tutti. Sappiamo che sarà molto difficile arrivare al playoff, ma per il rispetto verso i nostri tifosi ci proveremo. La gara sarà sicuramente difficile, affrontiamo una squadra che è dotata di una rosa di spessore, valida sotto ogni punto di vista. Ma noi vogliamo vincere, continuare su questa strada per toglierci altre soddisfazioni».

