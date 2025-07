La preparazione atletica prenderà il via solo lunedì prossimo, ma il Civitavecchia Calcio ha già pianificato il percorso di amichevoli in vista dell’esordio in Eccellenza programmato per il prossimo 7 settembre. Andando a spulciare il calendario delle gare, però, c’è un aspetto che prende totalmente la scena rispetto all’elenco degli incontri. Sabato 9 agosto alle 17 il Civitavecchia ospiterà al Vittorio Tamagnini la Primavera della Lazio. Sarà un incontro davvero speciale, visto che eventi del genere non capitano spesso, che coinvolgano società professionistiche, in particolare, quella biancoceleste, che è molto tifata in città. A dare il contributo per la riuscita della cosa il direttore sportivo Marco Angelocore, che ha fatto parte per due anni proprio della società del presidente Claudio Lotito. Quindi un appuntamento da non perdere, visto che oltre a intuire quale potrà essere il cammino dell’undici di Massimo Castagnari, sarà interessante scoprire anche cosa potrà fare la Lazio Primavera del tecnico Francesco Punzi, che sfidò i nerazzurri quando allenava la Vis Artena. I laziali hanno portato a giocare in serie A diversi prodotti del settore giovanile ed a conquistare importanti traguardi nel campionato Primavera, basti ricordare quanto fatto da Riccardo Serpieri che vinse lo Scudetto da capitano. Ma non è finita qui, perché giovedì 14 agosto, sempre alle 17, il Civitavecchia sarà nuovamente di scena al Tamagnini, questa volta per confrontarsi con l’Orbetello. I maremmani sono stati promossi in Promozione dopo aver vinto il girone di Prima Categoria. Questa squadra ha spesso attinto nel mercato laziale, come dimostrano i tanti civitavecchiesi che ci hanno giocato in passato. Con l’Orbetello giocherà anche un ex Civitavecchia, ovvero Alessio Treccarichi. Al momento non si conoscono gli altri impegni del pre-campionato, con la società nerazzurra impegnata a definire i vari incontri.

