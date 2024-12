C’è uno degli appuntamenti fondamentali di questa stagione per la Coser Aniene, che con tre suoi atleti prenderà parte al Settecolli, una delle classiche manifestazioni del calendario nazionale che, come tradizione, ha luogo allo Stadio del Nuoto di Roma. Lorenzo Ballarati, Damiano Melis e Asia Ricci vogliono ritagliarsi un ruolo di primo piano, con tutta la voglia di fare bene e magari per tornare a casa con qualche medaglia, soprattutto pensando in ottica Ballarati, che si è iscritto soprattutto ai 50 e nei 100 stile libero, che saranno le sue due gare cardine per il tritone della nazionale italiana Juniores. Melis sarà impegnato nei 200 delfino, mentre Ricci scenderà in vasca per i 50, i 100 e i 200 dorso. Gli occhi saranno puntati soprattutto su Lorenzo Ballarati, che tra tre settimane sarà impegnato negli Europei Juniores, dove vuole riprendere nuovamente quota, dopo gli ottimi risultati dello scorso anno, quando vinse ben tre ori e divenne un personaggio di grosso spessore nell’estate civitavecchiese e non solo. Sarà un’edizione del Settecolli davvero particolare, che giunge in contemporanea con gli Europei e la Fin che ha deciso di non inviare nessun tritone azzurro, per concentrarsi proprio su Roma, che metterà in palio la possibilità di qualificarsi alle prossime Olimpiadi di Parigi. Questo aspetto ha attirato anche numerosi atleti esteri, che verranno nella Capitale per cercare quel tempo che non hanno ancora ottenuto e che, al momento, li tiene fuori dalla corsa a cinque cerchi. «Mi sento assolutamente preparato - dichiara Lorenzo Ballarati - è l'appuntamento più importante della stagione, sono due-tre mesi che ci prepariamo per questo. Questa sarà una tappa di passaggio per gli Europei giovanili, quindi, sicuramente è un modo per entrare in gara in buone condizioni. Rispetto allo scorso anno proverò a ribadire quanto fatto nel corso dell’estate 2023, dove ho raggiunto risultati considerevoli tra Mondiali, Europei e Italiani».

«Arrivo a questo Settecolli con un allenamento solido ed importante alle spalle - afferma Damiano Melis - quindi spero di fare bene io e lo spero anche per i miei compagni».

«Vogliamo raggiungere i risultati migliori possibili - spiega Asia Ricci - siamo preparati e sappiamo come dobbiamo comportarci, personalmente non vedo l'ora di gareggiare perché l'anno scorso non c'ero. Credo che sia la garapiù importante dell'estate, perché poi c'è solo il campionato italiano estivo ad agosto e quindi finiràa stagione».

E poi una chiosa finale di coach Fabio De Santis. «Siamo nella forma migliore per il Settecolli - afferma il tecnico della Coser Aniene - utilizzeremo questo appuntamento per Lorenzo come tappa di passaggio per l'EuroJunior, dove cercheremo di ripetere i risultati dell'anno scorso, consapevoli che non sarà facile, perché ripetersi l’anno subito dopo ad alti livelli, non è così semplice. Di avversari ce ne sono tanti e sono agguerriti L'importante è che Lorenzo gareggi con la testa giusta, per mettersi in mostra e raggiungere il massimo risultato. Cercheremo di vincere: questo è l'obiettivo. Però ci sono anche gli avversari che stanno molto bene. Il Settecolli è un appuntamento importante quest'anno, perché vale come qualifica per Parigi 2024, che si svolgerà ad agosto. Quindi ci sarà un parterre pieno di stranieri, visto che parecchi hanno disertato gli Europei, che si svolgono in concomitanza».

