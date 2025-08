Una cornice speciale per una premiazione davanti al meglio del nuoto italiano giovanile. Daniele Fiorelli è stato celebrato dalla Fin per i tre ori e per l’argento vinti ai recentissimi Europei giovanili, che si sono svolti a Skopje. Prove sopra la media, che hanno emozionato tutto il movimento natatorio italiano e la federazione non si è voluta far scappare questa opportunità

Grande la soddisfazione per la Coser Aniene e in particolare per il presidente-allenatore Fabio De Santis, con un momento di felicità, in attesa di raggiungere altri risultati al top proprio agli Italiani, in corso di svolgimento a Chianciano.

