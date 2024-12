Ci sarà anche un politico civitavecchiese nella corsa alle elezioni per il rinnovo del consiglio del Comitato Regionale Lazio della Lega Nazionale Dilettanti. Stiamo parlando di Antonio Giammusso, conosciuto in città sia per la sua missione politica, in quanto fa parte della Lega, è un ex consigliere comunale ed è entrato a far parte del consiglio di Città Metropolitana, oltre ad avere trascorsi nel calcio locale, in particolar modo, negli ultimi tempi, con l’Atletico Santa Marinella. L’annuncio è arrivato dal candidato presidente alla Lnd Lazio, Giacomo Tramati, con cui correrà Giammusso. Tramati si pone l’importante obiettivo di sconvolgere i piani del movimento regionale, che da molti anni è presieduto da Melchiorre Zarelli, il quale non si ricandiderà, con il quadro che vedrà una candidatura con molti soggetti vicini all’attuale numero uno del comitato. «Antonio conosce profondamente le dinamiche del calcio dilettantistico - dichiara Giacomo Tramati - grazie ad un’esperienza lunga e duratura, prima come calciatore, poi come dirigente. Sono certo che sarà una risorsa proficua, capace di apportare quei miglioramenti necessari per rendere il calcio dilettantistico ancora più entusiasmante».

