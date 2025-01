Da tempo accumula successi e piazzamenti la Mtb Santa Marinella che ha chiuso in bellezza l’anno solare 2024 nei circuiti Master Cross Selle Smp e Roma Master Cross.

In Veneto, a San Fior, unico esponente della squadra santamarinellese al via Michele Feltre con l’ottavo posto tra i master di quarta fascia dai 60 anni in su e terzo di categoria master 8. La gara di San Fior, classica ciclocrossistica della festività di Santo Stefano, ha chiuso i battenti per il Master Cross Selle Smp dove Feltre si è classificato in decima posizione nella generale, Gianfranco Mariuzzo al quattordicesimo posto.

Altro circuito di alto rango quello Triveneto che ha proposto il Trofeo Cartoveneta a Scorzè dove ha partecipato solamente Gianfranco Mariuzzo con un doppio terzo posto sia tra i master di quarta fascia dai 60 anni in su che nella sua categoria master 7.

Nel Lazio, al Myflyzone Bikepark di Castel di Leva era di scena la terza prova del Roma Master Cross che si è conclusa con un’altra bella affermazione di Angelo Ciancarini tra i master 8. Tra gli altri piazzamenti in rassegna un ottavo posto con Daniele Bagnoli tra i master 6, un terzo con Claudio Albanese tra i master 7 e un quinto con Mauro Gori sempre tra i master 7.

Nella combinata delle prime tre prove del Roma Master Cross (Rocca di Papa – Ostia Lido – Castel di Leva), Ciancarini è stato premiato al primo posto tra i master 8 oltre ad Albanese che si è classificato terzo tra i master 7 in questa speciale classifica.

