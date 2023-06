Pensare al presente, con occhi puntati al futuro. Nel Cerveteri, speranzoso del ripescaggio in Eccellenza, c' è tanta voglia di crescere. Il club del giovane presidente Andrea Lupi ha rimesso a nuovo lo stadio, un impianto tra i più belli del Lazio nord. Un investimento sostanzioso, oculato, e preciso. Un campo in regola, come non esistono nel territorio della provincia di Roma, dove viene concesso di giocare. «Abbiamo investito nella sicurezza, come ci era stato chiesto - ha detto Lupi - . Abbiamo uno stadio a norma: bagni per disabili, cancelli antipanico e un piano di evacuazione. E inoltre stiamo formando una squadra di calcio femminile, con spogliatoi dedicati». L'investimento sullo stadio , oggi come non mai, è necessario per trovare forme di sostentamento. Noi crediamo che un impianto confortevole, con spazi e area hospitality, siano indispensabili per guardare al futuro. Questo stadio 30 anni fa ha ospitato gare di serie C, vogliamo riportarlo agli albori, riaprendo la seconda tribuna che contiene 1200 posti - continua Lupi -. Se ci verrà concesso dall'amministrazione comunale, che troviamo aperta a ogni dialogo, ne faremo un campo all'avanguardia» . Nell'immediato la società farà partire la campagna abbonamenti, con prezzi popolari per tutti. I tifosi sono in attesa di conoscere quale campionato disputeranno, comunque sarà la squadra sarà competitiva.

