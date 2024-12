Era nell’aria ma ora è ufficiale. Andrea Di Renzo è il nuovo mister del Ladispoli. La panchina passa da Lillo Puccica, eroe della salvezza, al tecnico che ha guidato l’Astrea nello stesso girone dell’Academy guadagnando la permanenza in Eccellenza senza l’incubo dei playout.

Quest’anno è di una vittoria e una sconfitta il bilancio di Di Renzo contro la sua nuova squadra. Il mister conosce bene sia Puccica che il nuovo direttore sportivo Andrea Calce con il quale ha lavorato ai tempi del Trastevere vincendo anche due campionati. Ha voglia di mettersi subito al lavoro ed è affascinato dalla piazza.

«Sono felice di essere qui - dice - anche da avversario sono rimasto sempre innamorato dell’Angelo Sale, con la sua struttura di rilievo, tra i più belli del Lazio senza dubbio. Per la parte calcistica si parte con un grande entusiasmo. La società ha lavorato bene con i giovani, merito anche di mister Lillo Puccica con il quale ho un ottimo rapporto. Non c’è da rifondare ma bisognerà puntellare il loro lavoro e dei ragazzi. Cercheremo di proseguire su questa strada magari evitando di evitare i playout per evitare sofferenze nel finale».

Il raduno dell’Academy inizierà il 29 luglio. A breve verranno stabilite le amichevoli estive. La dirigenza nel frattempo è al lavoro con tutti i giocatori per stabilire chi resterà con Di Renzo e chi andrà via. Calce si è già espresso dichiarando di voler confermare l’intero blocco ma già alcuni elementi avevano manifestato l’intenzione di lasciare il Ladispoli. Il quadro però sarà più chiaro all’inizio della prossima settimana.

