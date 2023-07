Non solo nel calcio vi sono promozione e retrocessione, anche nel mondo arbitrale è tempo di pagelle. La buona notizia è che un arbitro di casa nostra, Andrea Ancora, per il quarto anno di fila arbitrerà in serie C.

Per il fischietto ladispolano, appartenemte alla sezione di Roma 1, sarà sicuramente una stagione importante, un vero e proprio esame per approdare in serie A.

All’appelo prima del salto nel massimo campionato ( A e B) , serviranno altre due stagioni, e quella in programma da settembre vedrà la giacchetta tirrenica dirigerà partite di cartello. L’augurio è che , nonostante mille difficoltà , questo sogno si avveri. Nel suo curriculum ci sono oltre 50 gare dirette in serie e, nella serie cadetta, ha fatto da quarto uomo in 6 occasioni.

