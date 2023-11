CIVITA CASTELLANA - Ancora una vittoria per la Jfc che stavolta supera il Passo Corese sul 2 a 1. Il primo tempo è scandito da un goal di testa di Ippoliti su punizione al bacio di Salvatori e il conseguente pareggio che arriva su una punizione alla Holly e Benji: Volponi e Uduh la spongono in rete insieme. Finale al cardiopalma al Casciani-Baccanari, quando l'arbitro ravvede una trattenuta in area di rigore all'ultimo assalto e concede il penalty ai padroni di casa: Sciommeri realizza con freddezza, spiazzando il portiere.

JFC CIVITA CASTELLANA: Nilo, Molon, Franco (41' st Anzellini), Santucci, Rizzo (37' st R. Giovannetti), Ippoliti, Ulisse, Giuliani (18' st Carpenti), Sciommeri, Salvatori (14' st M. Giovannetti), Michelini. A disp.: Coretti, Tribolati, Palmarini, Molinari, Bravini. Allenatore: Ronconi.

PASSO CORESE: Venturi, Lecci (21' st Uduh), Fisiani (44' st Strazzieri), De Troia (37' st Manfredi), Giordano, Terracina, Cipriani, Filippi, Mocerino, Volponi (47' st Ndoja), Lucivero. A disp.: Amori, Imperatori, Grossi, Rubbiani, Mazzarella. Allenatore: Gerini.

Ammoniti: Ippoliti, Giuliani e Michelini (JFC); Filippi (PC).

Marcatori: 18' pt Ippoliti (JFC), 23' st Volponi (PC), 50' st su rigore Sciommeri (JFC).

