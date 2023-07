A poco distanza dalle vittorie regionali in acque libere ed alla premiazione delle eccellenze cittadine dello sport, vanno ancora a segno i fortissimi tritoni della Nuotatori Civitavecchiesi che al Campionato Italiano master di nuoto in vasca, in quel di Riccione, conquistano tre argenti e due bronzi.

Sono ancora Maurizio VALISERRA e Michela D'AMICO a portare il nome di Civitavecchia nei gradini più alti della classifica nazionale, nella splendida e suggestiva cornice di Riccione i "Nuotatori" nostrani sfidano bracciata su bracciata, i più forti atleti d'italia riuscendo a centrare il podio ad ogni gara.

Nelle distanze degli 800, 400 e 200 sl Maurizio conquista tre ottimi argenti mentre negli 800 e 400 sl Michela riesce a strappare due bellissimi bronzi.

«Gare sofferte - afferma il tecnico Jacopucci - poiché incastrate a brevissima distanza dai regionali open water e a breve dai nazionali open water. Facendo si che questi atleti in poco più di 20 giorni debbano disputare un campionato regionale e due campionati nazionali. Per ora non hanno tradito le aspettative e le cinque medaglie lo testimoniano, d'altronde la loro grande forza di volontà e gli allenamenti giornalieri ai quali si sottopongono ad orari impensabili danno i loro frutti. Non faccio previsioni per scaramanzia ma la stagione non è ancora chiusa e c'è ancora molto da fare».

«I miei ragazzi, delle vere e proprie eccellenze cittadine - aggiunge il Presidente Federica Feoli rimembrando la premiazione avvenuta pochi giorni fa alla marima nella quale i due fortissimi tritoni ed il loro allenatore sono stati premiati come tali durante la manifestazione 'il volontariato promuove la vita - non mi sorprendo più delle loro imprese ma mi emoziono ogni volta, altre cinque medaglie nazionali in un carniere già colmo di successi».

