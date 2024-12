Si sono svolti a Rieti martedì e mercoledì scorsi nel rinnovato impianto del “Raul Guidobaldi” i campionati regionali Allievi/e con la disputa di gare di contorno anche per le categorie Assolute e Cadetti/e. Alla manifestazione hanno preso parte anche numerosi atleti dell'Alto Lazio nel tentativo di migliorare i loro punteggi in alcune gare in vista della prossima chiusura delle classifiche dei campionati di Società, prevista per la prima settimana di luglio. Non tutti gli atleti sono riusciti nell'intento di migliorarsi comunque andando molto vicini ai loro record personali come Enrico Bossi negli 800 metri, Cristian Pagnottella nei 100 metri e Gabriele Gallù nei 400 metri. Bene anche la staffetta 4x400 metri che si migliora correndo con Bossi, Gallù, Montanini e Nicolardi in 3'48”20, Tommaso Montanini salta 5,59 metri nel lungo, Serena Dita nei 400 metri e Claudio Giulianelli nei 200 metri. Buone prove anche per Eva Andreini e Michela Castagna negli 800 metri, Matteo Cerocchi nei 100 metri e disco, Massimo Raposelli nel disco e Alì Nouman negli 800 metri.

