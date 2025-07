Anche nella prossima stagione, non ci sarà il derby cittadino tra Comal Civitavecchia Volley e 3epc Pallavolo Civitavecchia. In queste ore si è svolto il sorteggio dei gironi del prossimo campionato di serie C, con una diretta social, da parte della Fipav Lazio, cosa che è ormai da qualche anno è diventata una tradizione. E l’urna federale ha dato i suoi esiti, che come sempre produrranno tante discussioni nell’ambiente pallavolistico locale.

Anche questa volta, però, le due squadre civitavecchiesi non si incontreranno, perché sono state assegnate a due raggruppamenti diversi. La Comal Civitavecchia Volley era inserita nella prima fascia, meritata dopo la conquista della finale playoff nella scorsa stagione, mentre la 3epc Asp era nella seconda, per via dei risultati raggiunti con il sesto posto in classifica dello scorso anno. Poi si è passati alla definizione dei raggruppamenti.

La squadra diretta da Alessio Pignatelli è stata inserita nel girone A ed ha evitato diversi spauracchi relativi soprattutto alla prima fascia, dove c’erano anche Pomezia, Dea e Lazio. Le rossonere se la vedranno con Luiss, Tuscolano, Roma Centro, Sempione, Sales, Spes Mentana, Rim Cerveteri, Genzano, Sermoneta, Roma 7, Invicta Pomezia, Fiumicino, Green Volley. Quindi un derby ci sarà comunque, anche se comprensoriale, contro la Rim, che negli anni scorsi era “scampata” agli scontri con le compagini civitavecchiesi.

Il sei più uno di Giovanni Guidozzi, invece, è stato collocato nel girone C assieme a Lazio, San Paolo Ostiense, Giò Aprilia, Tibur, All Volley, Anguillara, Don Orione, Dream Team, Flaminia, Palombara, San Gaetano, Giro Volley, Sporting Viterbo. Al di là delle qualità delle avversarie, le rossoblù vorranno provare a farsi valere e la possibilità di potersi scontrare con squadre di grande valore come Lazio e Aprilia, darà ancora più manforte al lavoro che sarà fatto.

Corsi e ricorsi storici nella sfida contro Anguillara, la cui guida è stata assunta da Pietro Grechi, allenatore dell’Asp ai tempi del consorzio CivitaLad con Ladispoli, con cui arrivò il doppio salto dalla serie C alla serie B1.

