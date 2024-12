“Interforze 1989”. Con l’organizzazione impeccabili di Mario Arconi si è svolto i il tradizionale appuntamento tra coloro che per oltre un ventennio hanno dato vita al prestigioso torneo di calcio dell’Interforze e lo stesso Arconi ha così sintetizzato l’appuntamento di questo 2024: «Ottavo incontro annuale di storia di vita, di sport, di uomini delle squadre di calcio Interforze 1989 Viterbo. La Storia siamo noi. Torneo da aprile-maggio-giugno (festa per non dimenticare). Amici Per Sempre». Uno striscione ha accolto tutti i partecipanti all’ incontro con gli stemmi delle squadre che hanno dato vita alla prestigiosa manifestazione che ha caratterizzato i 20 anni dell’Interforze, quelli della Polizia di Stato, Polizia Penitenziaria, Vigili del Fuoco, Securpool, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza, Istituto Vigilanza Privata e Corpo Forestale di Stato. E alla conviviale della scorsa settimana tenutasi presso l’accogliente agriturismo La Ferriera all’appuntamento di quest’anno si sono riabbracciati per una splendida serata Antonio Agosti, Luigi Altieri, Andrea Angelini, Mario Arconi, Marcello Bafanelli, Paolo Bonifazi, Angelo Burla, Francesco Buttinelli, Antonio Bertuccini, Marco Cecchini, Cristina Dominici, Massimo Fabbri, Luciano Granata, Angelo Grazini, Giustino Guerrieri, Mauro Lucarini, Romano Lucarelli, Marco Mariano, Mauro Marcomigni, Antonio Mauro, Andrea Mazzieri, Gianluca Mochi, Luciano Moretti, Alberto Morucci, Walter Pacchiarotti, Alessandro Pepe, Luca Pettirossi, Virgilio Petroselli, Francesco Perlorca, Antonio Ripani, Girolamo Rossi, Mario Rossi, Alfonso Santoro, Giuseppe Tretta, Roberto Troncarelli, Salvatore Zappi e Livio Zuccari.

