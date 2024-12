Civitavecchia entra nella storia con Giulia Fava. Dopo le amarezze della competizione maschile, Luna Rossa si è riscattata alla grande vincendo la manifestazione al femminile.

Giulia Fava, assieme alle compagne di equipaggio Giulia Conti, Margherita Porro e Maria Giubeli, ha conquistato l’America’s Cup, battendo in finale le britanniche di Athena Pathway. Un successo, quello delle italiane, che si va ad aggiungere a quello della categoria Youth. Athena sembrava avere una marcia in più, in quanto aveva avuto il comando nelle semifinali grazie ad una maggiore costanza di rendimento.

Ma Luna Rossa ha saputo affrontare meglio le finali, dominando la gara nel campo regata con un margine di 150 metri nell’ultimo lato di poppa, viaggiando a 35 nodi.

Si tratta di un successo straordinario, perché, era la prima edizione dell’America’s Cup al femminile.

